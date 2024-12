Na zijn absolute topjaar: Remco Evenepoel opnieuw uitgeroepen tot 'Belg van het Jaar'

Twee olympische titels, een nieuwe wereldtitel tijdrijden en een derde plaats in de Tour. Het was voor Remco Evenepoel opnieuw een topjaar en daarvoor werd hij opnieuw beloond.

HLN en VTM NIEUWS gingen de voorbije weken opnieuw op zoek naar de 'Belg van het Jaar'. Er stemden uiteindelijk zo'n 300.000 mensen en Remco Evenepoel werd net als in 2022 verkozen tot Belg van het Jaar.

Vooral op de Olympische Spelen zorgde Evenepoel voor Belgische sportgeschiedenis. In de tijdrit was Evenepoel sneller dan Filippo Ganna en Wout van Aert. Een week later pakte Evenepoel nog eens goud in de wegrit.

Topjaar voor Evenepoel

Maar Evenepoel won ook de Figueira Champions Classic, een rit-en eindzege in de Ronde van de Algarve, een rit in Parijs-Nice, de Dauphiné en de Tour. Evenepoel werd ook derde in die Tour en pakte opnieuw de wereldtitel tijdrijden.

Evenepoel noemt het "heel speciaal" om opnieuw verkozen te worden tot Belg van het Jaar. "Als sportman... Je doet niet rechtstreeks iets voor de bevolking, maar een soort van inspireren, motivatie brengen aan de mensen, emoties, ...", zegt hij bij VTM Nieuws.

"Ik denk dat het iets unieks is om voor de tweede keer ‘Belg van het Jaar’ te worden." Evenepoel is op dit moment op vakantie met zijn vrouw Oumi in Spanje, zij verraste hem maandag met het nieuws.