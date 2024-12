Neemt Jasper Philipsen revanche? Jordi Meeus wil trainingsmakker opnieuw uitdagen

In 2024 reed Jordi Meeus geen enkele grote ronde, hij droomt ervan om in 2025 wel opnieuw de Tour te rijden. Daar wil hij graag het duel aangaan met zijn goede vriend Jasper Philipsen.

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe wordt in 2025 nog eens alles op alles gezet om Primoz Roglic aan eindwinst te helpen in de Tour de France. Maxim Van Gils krijgt geen plaats in de Tour-ploeg, Jordi Meeus hoopt dat hij er wel bij is.

De winnaar van de slotrit op de Champs-Elysées in 2023 heeft van de Duitse ploeg alvast te horen gekregen dat hij in de voorselectie zit voor de Tour. "Ik kijk ernaar uit om terug te keren naar de Tour", zegt Meeus bij Sporza.

Sprinten tegen Philipsen in de Tour?

"Dit jaar was het op de slotdag niet in Parijs te doen, maar in Nice. In 2025 finishen we wel op de Champs-Elysées. Het zou leuk zijn om daar weer tegen mijn trainingsmakker Jasper Philipsen te sprinten."

Vorig jaar klopte Meeus op de slotdag van de Tour de France groene trui Jasper Philipsen op de Champs-Elysées. Voor Meeus zijn eerste en tot nu toe enige zege in een grote ronde. Volgend jaar hoopt Meeus opnieuw te winnen in een grote ronde.

In het voorjaar hoopt Meeus dan weer te scoren in de klassiekers. Dit jaar werd Meeus derde in Gent-Wevelgem en achtste in Parijs-Roubaix. Vooral in Parijs-Roubaix hoopt Meeus volgend jaar nog een stuk beter te doen.