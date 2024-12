Niels Vandeputte beleeft topmoment in Besançon met ploegmaat Mathieu van der Poel

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Niels Vandeputte mocht samen met Mathieu van der Poel en Toon Aerts op het podium in Besançon. Na zijn overwinning in Hulst was dat de Belg van Alpecin-Deceuninck niet meer gelukt.

"Ik denk dat ik een goede cross heb gereden", zei Vandeputte achteraf. "Ik had een goede start. Ik schoof best snel op naar die derde plek. Dan dacht ik nog even het gat te dichten naar Mathieu en Toon, maar dan plaatste Mathieu net zijn versnelling.

"Hem heb ik niet meer teruggezien. Ik kon nog wel het gat dichten naar Toon. Ik hoopte wat langer bij Toon te blijven, maar ik maakte een paar fouten hier en daar. Daarna was het moeilijk om het gat te dichten."

Vandeputte samen met Van der Poel op podium

"Ik probeerde het een paar keer, maar ik denk dat Toon net wat sterker was. Om dan om het podium te eindigen met hem en Mathieu, is iets waar ik tevreden mee kan zijn." Volgens Vandeputte speelde zijn techniek in zijn voordeel.

"Het was een erg technisch rondje. Je kon het rondje denk ik een beetje vergelijken met dat van Hulst (waar Vandeputte won, nvdr.), maar Hulst was een beetje gevaarlijker. Maar het was beide heel technisch."

"Ik geniet van zulke parcoursen, ook met wortels en zo. Ik denk dat het parcours bijna perfect was voor mij." In het klassement van de Wereldbeker is Vandeputte nu gestegen naar de vierde plaats, maar wel op grote afstand van leider Vanthourenhout.