Ook Mathieu van der Poel heeft het niet onder de markt: "Dan ben ik altijd blij"

Mathieu van der Poel won in Besançon al zijn vijfde cross op rij. Toch is de wereldkampioen blij dat hij eens twee dagen niet moet crossen.

Met Zonhoven, Mol, Gavere, Loenhout en nu Besançon zet Mathieu van der Poel zijn reeks overwinningen gewoon verder. De wereldkampioen reed vijf crossen op één week tijd en dat heeft toch wel zijn impact.

Vooral van de kou in Besançon had Van der Poel last. "Ik vond het hier nóg kouder dan in de Azencross. Dat heeft toch wel een serieuze impact op het lichaam", zei de wereldkampioen bij VTM Nieuws.

Het koude weer in combinatie met de vochtige grond maakte van Besançon een schaatspiste, waardoor het bijzonder verraderlijk werd. Het was voor Van der Poel echt werken om erdoor te geraken, net zoals voor iedereen.

Van der Poel blij met wat rust

Maandag staat er nog een lange training op het programma van Van der Poel, dinsdag is het dan tijd voor rust. Oudjaar vieren doet Van der Poel gewoon met een etentje met vrienden, want op nieuwjaarsdag rijdt hij in Baal.

Toch is de rust ook welgekomen voor Van der Poel. Ik ben altijd blij als ik eens niet aan de bak moet. Want het zijn heel intensieve dagen. Uiteraard vul ik de leemtes tussenin op met duurtrainingen. Ook die vergen energie. Maar zo’n uur cross en alles wat er komt bij kijken: het hakt er telkens stevig in."