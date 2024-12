Patrick Lefevere over Remco Evenepoel: "Altijd geprobeerd om dat niet te doen, maar..."

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Patrick Lefevere laat Soudal Quick-Step in goede handen achter. Met Remco Evenepoel heeft de ploeg een duidelijke kopman die nig twee jaar vastligt.

Op 1 januari geeft Patrick Lefevere officieel de fakkel door aan zijn opvolger Jurgen Foré als CEO van Soudal Quick-Step. Op 6 januari wordt Lefevere 70 jaar, hij vindt dan ook dat het tijd was om echt op pensioen te gaan.

En Lefevere laat de ploeg ook in goede handen achter. Het afscheidsjaar van Lefevere was dan ook bijzonder succesvol met de derde plaats van Remco Evenepoel in de Tour en zijn twee gouden medailles op de Spelen.

Lefevere over Soudal Quick-Step en Evenepoel

Met Evenepoel heeft Soudal Quick-Step een van de beste renners in het peloton in zijn ploeg en Evenepoel heeft nog een contract tot eind 2026 bij de ploeg. "Ik heb altijd geprobeerd om geen ploeg rond één renner op te bouwen", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

"Maar je kan er niet omheen dat hij momenteel de man van de ploeg is die we op alle mogelijke manieren proberen te ondersteunen." Lefevere vindt dan ook niet dat zijn ploeg moet onderdoen voor iemand anders."

IIk zeg dat in alle bescheidenheid, ik heb geen dikke nek. De Hollanders zijn betere marketeers en steken het in een mooier pakje, maar wij West-Vlamingen, wij doen het", besluit Lefevere nog.