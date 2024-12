Thibau Nys onthult zijn wildste dromen en is duidelijk: "Daar is niets mis mee"

Thibau Nys is aan een steile opmars bezig in zijn carrière. Zowel op de weg als in het veld scheert Nys hoge toppen. En hij droomt ook groot.

Voor Thibau Nys was 2024 een bijzonder geslaagd. Hij won op de weg negen keer met onder meer ritten in de Ronde van Romandië, de Ronde van Zwitserland en de Ronde van Polen. In de Ronde van Hongarije werd Nys ook eindwinnaar.

Ook in het veld doet Nys het dit seizoen goed met zeges in Overijse, op het EK en in Lokeren. De voorbije weken heeft Nys ook weer de goede vorm te maken met podiumplaatsen in Zonhoven, Gavere en Loenhout.

Nys droomt van Waalse Pijl en Tourrit

Volgend jaar maakt Nys een doel van heuvelklassiekers zoals de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. Hij maakt ook zijn debuut in een grote ronde, al staat er nog niet vast welke grote ronde dat zal worden.

En Nys droomt ook groot. "Mijn wildste droom? Als we hier over een jaar weer zitten en ik kan zeggen dat ik de Waalse Pijl en een rit in de Tour heb gewonnen", zegt Nys bij Sporza. "Neen, ik zwans, maar het is wel een droom.

"Ik ben de laatste die zal zeggen dat ik die koersen zal winnen, maar ik ben wel de eerste om er met ambitie naartoe te werken. Er is niets mis met zeggen dat je wil proberen te winnen en dat je er alles zal voor doen. Er is een groot verschil met zeggen dat je die koersen zál winnen."