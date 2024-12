📷 Wout van Aert sluit 2024 toepasselijk af: "Toeval bestaat niet"

Wout van Aert heeft trok er op oudejaarsdag nog eens op uit voor een training. En hij kwam voorbij een plek die zijn hele jaar samenvat.

Afgelopen vrijdag maakte Wout van Aert zijn rentree in het veld in Loenhout. Daar deed Van Aert het voortreffelijk, hij werd er knap vierde. Met Nys en Sweeck streed Van Aert om het podium, maar hij kwam ten val door een botsing met een toeschouwer en werd vierde.

Toch was Van Aert tevreden met zijn rentree in het veld. Zaterdag staat Van Aert opnieuw aan de start in Gullegem, zondag rijdt hij ook mee in Dendermonde. De afgelopen dagen bracht Van Aert dan weer door aan de kust.

Wout van Aert bij de Miseriebocht

Vanuit Knokke-Heist vertrok Van Aert op oudejaarsdag voor een laatste training van het jaar. Van Aert legde zo'n 101 kilometer af in zo'n drie uur tijd, goed voor een gemiddelde snelheid van 33,3 km/u.

Opvallend was het bijschrift van Van Aert zijn training op Strava. "Op de laatste dag van 2024 toevallig langs de Miseriebocht gefietst. Toeval bestaat niet." De Miseriebocht is een arm van het kanaal Gent-Brugge in Beernem.

Van Aert kende wel wat miserie in 2024. Door zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen moet hij de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Giro missen. Het WK en het EK moest Van Aert schrappen na zijn val in de Vuelta.