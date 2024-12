Dedecker en De Cauwer raken het niet eens over Pogacar: "Ik ben niet overtuigd"

Tadej Pogacar stak er in 2024 met kop en schouders bovenuit. Is het wel geloofwaardig wat de Sloveen allemaal laat zien?

Met 25 zeges kwam niemand in 2024 in de buurt van Tadej Pogacar. De Sloveen won onder meer de Strade Bianche, Luik-Bastenaken-Luik, zes ritten en het eindklassement in de Giro en in de Tour, het WK op de weg en de Ronde van Lombardije.

De Sloveen stak er in 2024 met kop en schouders bovenuit. Pogacar kreeg geregeld vragen over doping, maar dat ontkende de Sloveen altijd met klem. Toch blijven velen met argwaan naar de prestaties van Pogacar kijken.

Dedecker twijfelt aan Pogacar

Dat doet onder meer Jean-Marie Dedecker. "Ik ben al heel mijn leven wantrouwig als het over de koers gaat. Met recht en reden, trouwens. Er was nu ook weer het verhaal over de rebreathers", zegt Dedecker bij Het Nieuwsblad.

Volgens José De Cauwer stelde de vorige trainer van Pogacar dat zijn grote wapen zijn hyperefficiënte metabolisme is. "Maar of ik achterdochtig ben? Ik geef hem het voordeel van de twijfel", zegt De Cauwer.

Volgens De Cauwer heeft vooral voeding het wielrennen compleet veranderd de laatste jaren. Toch twijfelt Dedecker nog, want bij Armstrong werd dat ook verteld. "Ik ben niet overtuigd. Wat Pogacar doet, is zo extreem."