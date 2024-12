Privévliegtuig van Van der Poel zorgt toch voor kritiek "Goed voor hem, maar..."

Mathieu van der Poel die met Lamborghini's naar de cross komt of met een privévliegtuig naar Besançon trekt. Het zorgt voor verdeelde meningen in de wielerwereld.

Onder meer Bart Wellens kon wel leven met het feit dat Van der Poel uitpakt met Lamborghini's van een half miljoen euro of met een privévliegtuig naar Besançon vliegt. Marc Madiot, ploegmanager van Groupama-FDJ, ziet het als een evolutie in het wielrennen.

"Dit is helemaal geen kritiek, maar ik zie Van der Poel met zijn Lamborghini bij een veldrit arriveren en met een privéjet naar Besançon vliegen, voor 50.000 euro per cross. Goed voor hem, maar de wielerwereld is aan het veranderen", zegt hij bij L'Equipe.

Afscheid van Lefevere

"Red Bull zit al in het voetbal, de Formule 1 en in de boten, net als INEOS. Nu zijn ze hier. Ik denk dat we in 2025 en 2026 een grote verschuiving gaan zien. Het einde van een tijdperk", noemt Madiot het zelfs.

"Mensen als Patrick Lefevere en ik zijn kleine kruideniers, maar nu gaan we naar vijf of zes groepen. Het heeft geen zin meer om ze teams te noemen, als ze vijftig miljoen inbrengen. Dat zullen over een tijd misschien zelfs tien of vijftien groepen zijn."

"Dat zal vragen opwerpen bij sponsoren, die voor tien miljoen inleg meer zullen verwachten qua imago-investering. Ze willen geld verdienen, terwijl we altijd in een balansmodel zaten. Zijn we hier als wielersport klaar voor? Willen we dit?"