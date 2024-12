Remco Evenepoel en Oumi reageren duidelijk op geruchten van overspel met Amy Sonck

De voorbije dagen ging het gerucht rond dat Remco Evenepoel zijn vrouw Oumi Rayane zou hebben bedrogen met Amy Sonck. Nu reageren ze samen op die geruchten.

Remco Evenepoel en zijn vrouw Oumi Rayane trouwden in het najaar van 2022, na zijn wereldtitel op de weg in Wollongong, maar de voorbije dagen gingen er op sociale media geruchten rond over ontrouw.

Evenepoel zou Oumi volgens de geruchten hebben bedrogen met Amy Sonck, de dochter van ex-voetballer Wesley Sonck. Daar blijkt echter niets van aan te zijn, maken Evenepoel en Rayane samen duidelijk in een interview bij HLN.

Evenepoel en Oumi ontkennen overspel

"Roddels en geruchten zijn niet nieuw voor ons, al was het dit keer extreem." Volgens Evenepoel is het altijd al zo geweest en proberen hij en Oumi één team te blijven. Ze bespreken alles dan ook open en bloot met elkaar.

"We verlagen ons niet tot dat niveau en ook al schrikken we er soms van, we lachen er toch vooral mee", maakt Evenepoel duidelijk. Ook Oumi stelt dat ze vaak de gekste dingen over zichzelf horen.

Dat Oumi zwanger zou zijn, of dat Remco en Oumi uit elkaar zouden zijn. Of dat ze zouden verhuizen naar het buitenland. Maar daar is dus allemaal niets van waar. "Wij weten wel beter", lacht Oumi nog.