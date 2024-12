Remco Evenepoel is openhartig over moeilijke periode: "Mensen zien die dingen niet"

Begin december viel Remco Evenepoel zwaar op training. Evenepoel hield zich sterk voor de buitenwereld, maar de waarheid is toch anders.

Op 3 december knalde Remco Evenepoel op training tegen een openzwaaiend portier van een auto van bpost. De dubbele olympische kampioen smakte aan hoge snelheid tegen het asfalt en kreeg een zwaar verdict.

Evenepoel liep kneuzingen op aan beide longen, een luxatie van het sleutelbeen en breuken in zijn hand, schouderblad en rib. Opnieuw een zware revalidatie voor Evenepoel, nadat hij in april al zwaar viel.

Evenepoel gaat door moeilijke periode

De olympische kampioen leek alles positief op te nemen. "Maar na een week of twee, toen iedereen op stage vertrok en Oumi zat te studeren, en ik maar gewoon boeken zat te lezen of films te kijken, ben ik mijn kas beginnen op te vreten en heb ik het moeilijk gekregen", zegt Evenepoel bij HLN.

Evenepoel had pijn, kreeg kloppen van de operatie en twijfelde aan zichzelf. Of hij in 2025 wel weer op niveau zou komen, of het wel goed zou komen. Maar dat liet Evenepoel aan de buitenwereld niet zien.

"Mensen zien die dingen niet. Ze komen me tegen in de winkel. Ze vragen hoe het gaat, en dan lach ik. Ik ben positief, maar als ik thuis kom, breek ik." Daarom trok Evenepoel met Oumi naar het buitenland tijdens de eindejaarsperiode.