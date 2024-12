Tim Merlier lovend voor Soudal Quick-Step na beste seizoen ooit: "Dat apprecieer ik"

Tim Merlier (32) beleefde zijn beste seizoen ooit op de weg met zestien zeges. Toch beseft hij dat het moeilijk wordt om dit nog eens te overtreffen.

In 2023 won Tim Merlier elf keer in één seizoen, voor het eerst in zijn carrière ging hij over de tien zeges in een jaar. In 2024 deed Merlier dat nog eens netjes over en won hij zelfs 16 keer. Geen enkele Belg deed beter.

Toch heeft Merlier het gevoel dat er nu anders naar zijn prestaties wordt gekeken. Vooral omdat hij in september in eigen land Europees kampioen op de weg werd. En dat deed Merlier tegen de beste sprinters in het peloton.

Extra druk voor Merlier in 2025?

Dat heeft toch heel wat wakker gemaakt bij de mensen. Ik voel veel appreciatie", zegt Merlier bij WielerFlits. "Dat wordt heel moeilijk om beter te doen in het komende seizoen." Merlier won ook drie ritten in de Giro.

Voor een sprinter als Merlier is er altijd druk, de kansen die zich voordoen moeten gegrepen worden. Volgens Merlier wordt 2025 dan ook niet veel anders dan wat hij gewend is. Ook van Soudal Quick-Step is er geen extra druk.

"Ze kennen mijn kwaliteiten en ze proberen om met mij te blijven groeien. Wat ook goed lukt, omdat ik nog niet superlang veel op de weg koers. Dat apprecieer ik", besluit Merlier nog.