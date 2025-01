Knap staaltje in Baal van Belgisch kampioen na moeilijke weken

Het wielerjaar 2025 is volop begonnen. De Grote Prijs Sven Nys in Baal is de eerste koers van het jaar voor de crossers. Eli Iserbyt kruidde er zijn Belgische trui meteen een beetje.

In Baal stonden heel wat toppers niet aan de start. Geen van Aert en geen Pidcock zoals voorzien, maar ook geen Van der Haar (geblesseerd), Vanthourenhout (ziek) of van der Poel (geblesseerd).

Iserbyt wint in nationale driekleur

En dus was het uitkijken naar een aantal andere namen die konden strijden voor de overwinning in Baal. Thibau Nys misschien in zijn thuishaven? Neen, hij kwam nooit echt in het spel voor en eindigde vijfde op anderhalve minuut.

De andere topfavoriet dan? Jawel. Eli Iserbyt trok snel ten strijde en maakte het iedereen lastig. Tot twee ronden van het einde konden er nog een aantal renners volgen, maar toen ging hij solo.

Ronhaar dringt het langst aan

Pim Ronhaar drong nog het langste aan, maar moest ook de rol lossen en eindigde tweede op een kleine halve minuut. Verstrynge vervolledigde het podium, voor Aerts die onderweg ook een keertje ten val kwam.

Voor Iserbyt was het na moeilijke maanden een heel mooie overwinning waarmee hij ook zijn Belgische driekleur nog eens wat extra in de verf weet te zetten. Ook Verstrynge was blij met zijn podiumplek.