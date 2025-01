Paul Herijgers laat zich uit over Thibau Nys na mindere dag in Baal en heeft ook iets te zeggen over Laurens Sweeck

De Grote Prijs Sven Nys werd een prooi voor Eli Iserbyt. Thibau Nys van zijn kant zakte er een beetje doorheen in de race die de naam draagt van zijn vader. En wat wil dat zeggen naar Koksijde toe binnen twee dagen?

De race in Koksijde op vrijdag 3 januari is een heel ander parcours dan de race in Baal, die toch heel erg zwaar werd door de weersomstandigheden, de modder en de wind.

Sweeck een pienter baasje

En dus denkt ook Paul Herijgers dat het aan de Belgische kust wel eens een heel ander verhaal zou kunnen gaan worden in vergelijking met Baal. "Of we dezelfde namen aan het front gaan zien?"

"Ho ho ho, kerstdag is dan weliswaar voorbij, maar het is toch afwachten. Neen, ik denk dat je Laurens Sweeck niet kan wegcijferen. Het is een pienter baasje, voor een cross als Koksijde heeft hij veel over", klonk het bij Sporza.

Het komt goed met Nys

Sweeck was er in Baal niet bij en dat zou volgens de analisten mogelijk bewust kunnen geweest zijn, omdat de winstkansen in Koksijde hoger liggen gezien het parcours. Officieel is dat wel niet geweten.

En dan is er nog het geval Thibau Nys. Die werd pas vijfde op anderhalve minuut: "Ik zet er geen vraagteken bij, we moeten dat loslaten. We zijn dat van hem gewoon, het is geen wereldnieuws dat het eens stokt, maar dat is geen probleem. Het komt goed."