Remco en Oumi in 2025: Voor één ding moet het koppel de fans teleurstellen

Remco Evenepoel heeft een bijzonder 2024 achter de rug. Onze landgenoot pakte waanzinnige prijzen, maar kreeg ook met het nodige blessureleed af te rekenen.

Remco Evenepoel zette enkele fantastische prestaties neer het voorbije jaar. Dat zat echter tussen twee blessures in. De maand december was echter bijzonder turbulent voor hem.

Eerst was er het ongeval met de bestelwagen van Bpost, waardoor zijn hele voorbereiding in de war zit. De voorbije dagen kwamen daar ook nog eens de roddels over vermeend overspel met Amy Sonck bij kijken.

Remco en Oumi trekken het zich allemaal niet aan. Er werd de voorbije jaren al heel wat over hen gezegd. Net als elke andere Belg hebben ook Remco en Oumi nieuwjaarswensen.

“Een vredevol, liefdevol, gelukkig leven, met vrienden, met familie en met elkaar. De rest komt dan wel vanzelf”, vertelt Remco aan Het Laatste Nieuws. “Hoe warmer het huis, hoe beter de sportprestaties.”

Over één ding moet het koppel de fans echter nu al teleurstellen. “We praten ook over kinderen, maar dat is te vroeg, dat zal nog niet voor 2025 zijn.” Er is eerst iets veel belangrijkers dat moet gebeuren, zo vertelt hij nog.

“Ik wens éérst Oumi een mooi diploma toe. Ze studeert al zeven jaar, ik hoop dat ze begin oktober op de Grote Markt van Brussel haar hoedje de lucht in kan gooien. Dat eindelijk zíj́ eens in de spotlights kan staan.”

Iets wat Oumi alleen maar kan bevestigen. “Wens me maar gewoon een copy-paste toe van 2024. Maar dan zonder de valpartijen. En mét masterdiploma.”