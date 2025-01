Belgische ex-winnaar van Brabantse Pijl hakt de knoop door: "Het zal wennen zijn"

Na zestien seizoen als profrenner heeft Ben Hermans (38) beslist om zijn fiets aan de haak te hangen. De Belg vond geen nieuwe ploeg meer voor 2025 en stopt.

Op 20 oktober reed Ben Hermans met de Veneto Classic zijn laatste wedstrijd uit zijn profcarrière. De 38-jarige Hermans reed in 2024 voor het Franse Cofidis, maar zag zijn contract niet verlengd worden bij de Franse ploeg.

Hermans eindigde in 2024 vier keer in de top tien, zijn beste resultaat was een vijfde plaats in de ploegentijdrit van de Ronde van Slovakije. In de Tour de l'Ain werd Hermans zesde in de derde rit en achtste in het eindklassement.

Hermans hangt fiets aan de haak

De zoektocht naar een nieuwe ploeg verliep moeilijk en nu zet Hermans er een punt achter. "Het zal wennen zijn, met name de eerste maanden", reageerde Hermans op zijn afscheid bij Het Belang van Limburg.

"Ik heb al wat ideeën over hetgeen ik in de toekomst wil doen, maar echt concreet zijn die plannen nog niet. Ik zal alleszins niet over één nacht ijs gaan", zegt Hermans nog. Hij sluit zijn carrière af met 19 overwinningen.

De Brabantse Pijl in 2015 is wellicht de mooiste overwinning van Hermans, zijn laatste zege boekte hij in 2021. Toen won Hermans de Giro dell'Appennino, de derde rit en het eindklassement in de Arctic Race of Norway en de tijdrit in de Tour Poitou - Charentes.