David van der Poel is eerlijk over zijn broer Mathieu: "Of ik jaloers op hem was?"

Terwijl Mathieu van der Poel (29) een van de beste renners ter wereld is geworden, hing zijn broer David (32) zijn fiets eind 2023 aan de haak. De Nederlander is eerlijk over het talent van zijn broer.

David van der Poel is zo'n 2,5 jaar ouder dan zijn broer Mathieu van der Poel. Al sinds zijn vijftiende of zestiende is David van der Poel het gewoon om met zijn broer op pad te gaan en hem te zien winnen of dingen te doen die anderen niet kunnen.

Terwijl Mathieu van der Poel ondertussen al 50 profzeges op de weg telt, met onder meer drie keer de Ronde van Vlaanderen en twee keer Parijs-Roubaix, kon David van der Poel nooit een profkoers winnen.

In het veld won David van der Poel wel 18 keer bij de profs. De Zilvermeercross in 2017 is zijn enige zege in België. Met 167 zeges, waaronder zes wereldtitels, doet Mathieu van der Poel ook een pak beter in het veld dan zijn broer.

Jaloezie David van der Poel op broer Mathieu

"Of ik jaloers op hem was? Ja, ik had natuurlijk ook weleens met zijn benen rond willen rijden; ik denk dat heel veel anderen in het peloton er ook zo over denken", zegt David van der Poel bij De Gelderlander.

''Ik zie wat Mathieu ervoor doet en wat hij ervoor laat. Die inzet kenmerkt de grote talenten. Ze kunnen er nog meer voor doen en laten dan anderen'', ging David vol lof verder. ''Kijk, ik kan wel proberen net zo hard te trainen als Matje, maar ik word daar alleen maar slechter van.''