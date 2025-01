Slecht voorteken voor Koksijde? Geen spoor van wereldkampioen Mathieu van der Poel

Komt wereldkampioen Mathieu van der Poel vrijdag aan de start in Koksijde? De Nederlander moest woensdag afzeggen voor de cross in Baal met last aan de ribben.

Vorige week vrijdag reed Mathieu van der Poel in Loenhout tegen een paaltje in een bocht. De wereldkampioen had er niet veel last van, ook afgelopen zondag niet in Besançon. Daar boekte hij zijn vijfde overwinning op rij.

Daar kon woensdag in Baal een zesde overwinning op rij bijkomen, maar de wereldkampioen kwam niet aan de start. Van der Poel haakte af door pijn aan de ribben, door de botsing met het paaltje. Al was dat vooral uit voorzorg.

Toch geen Van der Poel in Koksijde?

Ploegmanager Christoph Roodhooft verwachtte woensdag dat het bij het forfait van Van der Poel in beperkt zou blijven tot Baal. De rest van zijn programma zou dus niet in gevaar moeten komen.

Vrijdag in Koksijde zou de wereldkampioen dus opnieuw aan de start moeten komen, maar de naam van Mathieu van der Poel is voorlopig nergens te bespeuren op de startlijst. Moet hij dan toch opnieuw afhaken?

Als dat het geval is, dan is het uitkijken naar zondag, waar Van der Poel aan de start verwacht wordt in Dendermonde. Ook Wout van Aert zal daar starten, zaterdag komt hij ook aan de start in Gullegem?