Wout van Aert komt met voorstel voor veiliger wielrennen: "Ben ik van overtuigd"

Wout van Aert moest in 2024 de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix missen door een zware valpartij in Dwars door Vlaanderen. Van Aert pleit nu zelf voor meer veiligheid in de koers.

De beelden van Wout van Aert die kermend van de pijn op de grond zit na zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen staan in het collectieve geheugen van de wielerfans. Van Aert zelf heeft het intussen kunnen plaatsen. "Dat ik daar zo zit te kermen, daar wordt niemand blij van. Daar zit niemand op te wachten. Maar met die beelden heb ik op zich geen probleem", zegt Van Aert bij Sporza. De organisatie besliste ondertussen om de Kanarieberg uit het parcours te halen. Van Aert voorstander limiteren versnellingen Dat vindt Van Aert zelf een goede keuze. Het is een cruciaal punt in de koers en een kleine fout heeft in die afdaling altijd grote gevolgen. Van Aert liep een sleutelbeenbreuk, een gebroken borstbeen en zeven gebroken ribben op. Het wielrennen wordt steeds sneller en Van Aert pleit dan ook voor het limiteren van het aantal versnellingen. Het zou de sport veiliger maken volgens Van Aert. Al denkt niet iedereen in het peloton daar hetzelfde over. "Toch ben ik ervan overtuigd: als je in die afdaling mét versnellingslimiet zit, kan niemand nog opschuiven. Nu zijn de versnellingen zo groot, dat je toch denkt aan inhalen", stelt Van Aert nog.