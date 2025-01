Christoph Roodhooft komt opnieuw met slecht nieuws over Mathieu van der Poel

Zal Mathieu van der Poel zondag ook Dendermonde aan zich moeten laten voorbij gaan? Ploegleider Christoph Roodhooft heeft slecht nieuws over de blessure van de wereldkampioen.

Na Baal moest Mathieu van der Poel ook Koksijde aan zich voorbij laten gaan. De wereldkampioen heeft nog altijd veel last van zijn ribben nadat hij in Loenhout tegen een paaltje knalde. En dus moet hij forfait geven.

"Op de weg duurtrainingen afwerken lukt wel", stelt ploegleider Christoph Roodhooft tijdens de live-uitzending van de cross in Koksijde. "Maar het moet wel op een rustige manier, op een regelmatige ondergrond."

"Hij heeft echt veel last. Een gekneusde rib verbetert niet op enkele dagen. Het zal wel verbeteren, maar dat zal tijd nodig hebben", stelde Roodhooft. En dus komt ook zijn deelname van zondag in Dendermonde in gevaar.

"We vrezen wel wat voor zijn deelname in Dendermonde zondag", stelt Roodhooft. Daar staat ook Wout van Aert aan de start, mogelijk valt een tweede duel dus in het water. Ook in Mol kwam er geen duel, door ziekte van Wout van Aert.

Over het WK in Liévin maakt Roodhooft zich geen zorgen. "Dat is nog een eind weg. Crossen is heel specifiek en vraagt veel van een lichaam. Zolang hij niet echt ziek is en gewoon kan trainen, zie ik het WK niet in het gedrang komen."