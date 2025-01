Financiële situatie bij Lotto is schrijnend: "We komen nog niet aan de helft"

Met het vertrek van Dstny ziet Lotto Cycling Team zijn budget voor 2024 stevig dalen. De ploeg moet op zoek naar een nieuwe sponsor, vooral als het in 2026 opnieuw de status krijgt van WorldTour-ploeg.

Geen Dstny meer op de trui, het Belgische bedrijf vertrok na twee jaar weer bij de Belgische ploeg. En dus rijdt Lotto voor het eerst sinds 1989 nog eens zonder tweede sponsor op de trui. En dat heeft ook gevolgen voor het budget.

Voor 2025 zakt het budget van Lotto, terwijl het gemiddelde budget in de WorldTour stijgt. Vorig jaar bedroeg dat gemiddelde budget nog 28 miljoen euro, dit jaar stijgt dat gemiddelde budget nog eens met 4 miljoen euro.

"Momenteel komen we nog niet aan de helft van dat bedrag", zegt ploegmanager Stéphane Heulot bij HLN. "Die 32 miljoen bereiken, is een illusie, maar we moeten het zo dicht mogelijk proberen te benaderen."

Nieuwe sponsor op komst bij Lotto

Om dat bedrag te benaderen moet Lotto op zoek naar een tweede sponsor. Volgens Heulot is er echter geen gebrek aan interesse, er zijn zeker kandidaten. Heulot heeft er vertrouwen in dat er een nieuwe sponsor zal worden gevonden voor de start van de Tour.

"We werken er hard aan, maar de wereldwijde economische conjunctuur maakt het niet makkelijk." De voorbije twee jaar is ook veel veranderd in de commerciële structuur van de ploeg. "Het ligt niet voor de hand om zes miljoen te vinden in vijf maanden tijd."