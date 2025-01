Nog wat langer afwezig: Michael Vanthourenhout onthult wat er aan de hand is

Michael Vanthourenhout is het nieuwe jaar niet goed begonnen met ziekte. De voormalige Europese kampioen zet nu alles op alles voor de Wereldbeker en het Belgisch kampioenschap.

Een opgave in Diegem en forfait voor Baal en Koksijde. Het is wellicht niet het einde van 2024 en begin van 2025 waarop Michael Vanthourenhout had gehoopt. Hij kampt al enkele dagen met keelpijn en wil geen risico's nemen.

"Ik ben wat ziekjes, maar het is niet supererg. Koorts heb ik niet gehad", zegt Vanthourenhout bij Sporza. "Ik kamp vooral met wat vermoeidheid." Vooral de cross op zondag in Besançon en daarna op maandagavond in Diegem hakte erin.

Omdat er een belangrijke periode aankomt, onder meer met het Belgisch kampioenschap op 12 januari in Heusden-Zolder, heeft Vanthourenhout nu ook wat rust ingelast. Vrees voor het verlies van conditie heeft Vanthourenhout niet.

Vanthourenhout zet alles op de Wereldbeker

Vanthourenhout heeft na Diegem twee dagen niets gedaan, maar nadien heeft hij wel de draad weer opgepikt en getraind. Vanthourenhout denkt dus wel dat het zal meevallen. Zaterdag in Gullegem komt Vanthourenhout.

Zondag in de Wereldbeker van Dendermonde, wil hij er weer staan. "De Wereldbeker heeft prioriteit voor mij. In Besançon zijn ze wat op mij genaderd, maar in Dendermonde probeer ik mijn voorsprong te verdedigen of misschien zelfs uit te breiden", zegt Vanthourenhout nog.