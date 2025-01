Ook na Baal is zenuwpijn nog aanwezig bij Eli Iserbyt: "Dat is het moeilijkste"

Eli Iserbyt won in Baal voor het eerst in een maand nog eens een cross. Al wil dat niet zeggen dat de zenuwpijn in zijn been van de baan is.

Voor het eerst sinds 24 november mocht Eli Iserbyt op nieuwjaarsdag in Baal nog eens zegevieren. De Belgische kampioen hield Pim Ronhaar en Emiel Verstrynge achter zich en pakte zijn vierde zege van het seizoen.

De laatste maand werd Iserbyt vooral geteisterd door problemen van zenuwpijn in zijn been. Iserbyt onthulde zelf op zijn sociale media dat hij al twee jaar last heeft van de blessure. En die zenuwpijn is ook na Baal niet verdwenen.

Iserbyt over zijn blessure en zenuwpijn

"Het moeilijkste is om voor de start stil te staan en dan meteen aan 110% te vertrekken. Daarom heb ik het in Baal de eerste twee ronden wat rustiger aan gedaan. Zo kon mijn lichaam op gang komen", zegt Iserbyt bij Het Nieuwsblad.

Het is niet dat de drukke kerstperiode er in heeft gehakt bij Iserbyt, want hij kan de ene cross veel pijn hebben en de volgende dag niets meer voelen. Iserbyt weet dat het moeilijk te begrijpen is voor de buitenwereld.

Het zorgt bij Iserbyt zelf vooral voor onzekerheid, want de blessure kan op het BK zomaar weer de kop opsteken. "Vorig jaar op het BK in Meulebeke had ik de eerste drie, vier ronden heel veel pijn, maar kom ik erdoor en win ik toch nog. Het is soms een kwestie om gewoon door te zetten."