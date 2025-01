Thibau Nys niet aan de start in Koksijde: Paul Herygers komt met duidelijke reactie

Geen Thibau Nys aan de start in Koksijde, de Europese kampioen voelde zich niet helemaal fit. Paul Herygers begrijpt de keuze van Nys.

Een tweede plaats in Zonhoven, een derde plaats in Gavere, een tweede plaats in Loenhout, een derde plaats in Gavere en een vijfde plaats in Baal. Thibau Nys deed het de voorbije weken goed in het veld.

Al verliep het Baal wel een beetje minder bij de Europese kampioen. Nys had pech nadat hij uit zijn klikpedaal schoot bij de start, viel in de eerste ronde en daarna ook nog moest hij nog wisselen van schoen.

Nys kwam nooit meer in de kop de koers en moest tevreden zijn met de vijfde plaats. Twee dagen later in Koksijde moest Nys forfait geven, de Europese kampioen was niet fit genoeg om aan de start te staan.

Begrip van Herygers voor Nys

Paul Herygers begrijpt perfect dat Nys niet aan de start staat. "Goed gezien. Ik ga daar heel kort en bondig over zijn", zei Herygers bij Sporza. "Voor mij is het een hele goede keuze om niet alles weg te gooien richting het kampioenschap."

Op zondag 12 februari vindt in Heusden-Zolder het Belgisch kampioenschap veldrijden plaats. In 2023 werd Nys al derde op het BK, dit jaar behoort hij tot de kanshebbers om na de Europese titel ook de Belgische titel te pakken.