"We kennen zijn wensen, maar...": Sponsors leggen hun wil op aan Primoz Roglic

Primoz Roglich zal dit jaar wellicht niet voor de vijfde keer in zijn carrière de Vuelta winnen. Red Bull-BORA-hansgrohe heeft andere plannen met de Sloveen.

Na zijn opgave in de Tour mikte Primoz Roglic vorig jaar weer op de eindzege in de Vuelta. Met succes, want de Sloveen won al voor de vierde keer in zijn carrière de Spaanse grote ronde. Daarmee is hij samen met Roberto Heras recordhouder.

Een vijfde eindzege zal er echter niet bijkomen in 2025, want Roglic staat dit jaar aan de start in de Giro en in de Tour. In 2023 won Roglic al eens de Vuelta, in 2020 werd hij tweede in de Tour nadat hij op de voorlaatste dag het geel verloor aan Pogacar.

Red Bull-BORA-hansgrohe kiest voor Giro-Tour met Roglic

"Dit zijn de prioriteiten van de sponsors en het team, dus dit is hoe het uitgepakt", legt ploegleider Patxi Vila bij Marca uit waarom Roglic niet aan de start zal staan in de Vuelta dit jaar. Ook al ken de ploeg de wensen van Roglic."

"Op zijn wensenlijst staat dat hij de renner met de meeste eindzeges in de Vuelta wil worden, maar dit jaar heeft het team voor hem het besluit genomen om de Giro en Tour te doen. We hebben gekozen wat het beste voor onszelf is."

Dat Pogacar wellicht aan de start staat van de Vuelta, heeft volgens Vila geen invloed gehad op de keuze van Red Bull-BORA-hansgrohe. "Voordat Tadej uitsprak dat hij nadacht over de dubbel Tour-Vuelta, hadden we al besloten de Giro en Tour te doen met Primoz."