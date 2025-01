De fans als magneten: waarom de taferelen met Wout van Aert en Mathieu van der Poel zo tot de verbeelding spreken

De taferelen met Wout van Aert spreken boekdelen. Hij is onder de crossfans nog altijd enorm populair, iets wat hij uiteraard gemeen heeft met Mathieu van der Poel.

Van der Poel werd sowieso niet verwacht in Gullegem, Van Aert wél. Bij aankomst van die laatste viel weer op dat er een horde fans op hem stonden te wachten. De invloed die een Wout en een Mathieu op de cross hebben, blijft ongezien. "Het zijn gewoon supersterren", windt Richard Groenendaal er bij PlaySports geen doekjes om. "Dit zijn grote heren."

Daar wil iedereen een glimp van opvangen. "Dit is een sport waar je hen echt van dichtbij kan zien", kan Groenendaal het appreciëren. Bij Sven Nys is hetzelfde geluid te horen. "Dit is de charme van onze sport. Je kan hen bij wijze van spreken uit de auto zien stappen. De supporters kijken er dagen naar uit om even bij hen in de buurt te komen."

Enorme status bij Van Aert en Van der Poel

Nys benadrukt ook de status van mannen als Wout van Aert en Mathieu van der Poel in de internationale wielersport. "Het zijn wereldvedetten hé, die ook in de Ronde van Frankrijk en al die andere kampioenschappen schitterende dingen doen." Heerlijk toch dat het veldrijden die grote figuren en het publiek samenbrengt.

Als die grote sterren opdagen, zijn er ook wel vaak grote verwachtingen aan gebonden. Dat was in het geval van Van Aert en zijn deelname in Gullegem niet anders. "Ik vond hem heel sterk voor de dag komen in Loenhout", aldus Nys. "We zijn nu weer in een verdere periode. Het is iets meer draaien en keren, de loopstroken gaan hem wel liggen", voorspelde hij.

Sven Nys deelt verwachting voor weekend van Wout

Het is wel een weekend om van te genieten, met Gullegem en Dendermonde op het programma. "Hij probeert zeker één van die twee crossen te winnen", denkt Nys. Na Gullegem heeft Van Aert al één zege beet. Hij mag nu proberen er 2 op 2 van te maken.