Jeugdvriend haalt herinneringen op over Wout van Aert: "Reden toen al tegen Mathieu van der Poel"

Wout van Aert groeide uit tot één van de beste veldrijders ter wereld. Hij zette samen met jeugdvriend Daan Soete al vroeg zijn eerste stappen in het veld.

Nu nog gaan Wout van Aert en Daan Soete vaak samen trainen als Van Aert in België is. Ze zijn allebei afkomstig uit Herentals en kennen elkaar al sinds hun jeugd. Soete weet nog hoe hij Van Aert ontmoette.

Het was op een wedstrijd waar ze allebei aan de start stonden. "Ik had een mountainbike en Wout al een crossfiets. Ik werd tweede. Wout won. Hij reed al voor een jeugdploegje en toen hebben mijn ouders gevraagd of ik me erbij mocht aansluiten", zegt Soete bij Live Slow, Ride Fast.

"Eigenlijk zijn we sindsdien beste vrienden. Dat was al op ons negende." Crossen mocht op die leeftijd nog niet in België, maar wel in Nederland. "Dan gingen we elke week naar Nederland om vijftien minuten te crossen."

Soete en Van Aert crossen al vroeg tegen Van der Poel

"Nadien gingen we een beetje het bos in en keken we naar de oudere mannen die daar rondreden. We reden toen al tegen Mathieu van der Poel. En ook tegen de gebroeders Sweeck", zegt Soete. Hij en Van Aert trokken veel met elkaar op.

"We woonden dicht bij elkaar en zoveel jongetjes crossten er niet in de omgeving. Iedere woensdag spraken we af om crossparkoersen te maken. Of bij mij thuis, of bij hem thuis. Ik woonde aan een bos. Dan maakten we een zandstrook, maar dat werd vervolgens snel hard. Niet zoals op het strand. Het was onze grote passie."