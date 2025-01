Thibau Nys haakte op laatste moment af voor Koksijde: organisatie komt met reactie

Pas enkele uren voor de start van de Duinencross in Koksijde haakte Europees kampioen Thibau Nys af. De organisatie toonde begrip voor zijn beslissing.

Na een intensieve periode met veel crossen besliste Thibau Nys om de Duinencross in Koksijde aan zich voorbij te laten gaan. Niet toevallig een cross met veel zand, eind november had Nys daar ook veel moeite mee in Antwerpen.

Na het afhaken van Lars van der Haar, Michael Vanthourenhout én wereldkampioen Mathieu van der Poel was Nys de vierde topper die zijn kat stuurde naar Koksijde. Toch zakten er nog 9.000 fans af naar de kust.

Nys niet aan de start in Koksijde

Organisator Jan Deramoudt maakte dan ook geen probleem van de late afzegging van Thibau Nys. "Maar neen, daar hebben we niet om gevloekt. Wij hebben respect voor de renners", zegt Deramoudt bij Het Nieuwsblad.

Deramoudt weet dat het een zware periode is voor de crossers en dat hen van alles kan overkomen. Vanthourenhout was wat ziek, Van der Poel knalde in Loenhout tegen een paaltje en had last van zijn ribben.

"Wij wensen iedereen een goede gezondheid toe. Dat is het belangrijkste, samen met het feit dat we hier weer iets moois hebben neergezet voor degenen die hier wel waren", besluit Deramoudt nog.