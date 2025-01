Wout van Aert reageert klaar en duidelijk: "Daar ben ik echt niet mee bezig"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert rijdt in Gullegem zijn tweede cross van het seizoen. Hij kan voor het eerst dit seizoen winnen, maar daar denkt Van Aert helemaal niet aan.

Bij zijn rentree in Loenhout deed Wout van Aert het meteen goed. Van Aert dook als eerste het veld in, maar had geen verhaal tegen Mathieu van der Poel. Van Aert moest uiteindelijk tevreden zijn met de vierde plaats na een valpartij in de slotronde.

In Gullegem rijdt Van Aert pas zijn tweede van vijf crossen dit seizoen. "Ik start hier omdat ik het een mooie cross vindt met leuke sfeer. Deze cross past ook goed in mijn programma." Van Aert rijdt zondag ook in Dendermonde.

Van Aert niet met zege bezig in Gullegem

In Gullegem kan Van Aert voor het eerst dit seizoen een cross winnen. "Met de zege ben ik niet echt bezig. Als dat mijn doel was deze winter, dan had ik veel meer crossen moeten rijden. Ik ben gewoon heel blij waar ik sta qua niveau", zei Van Aert nog.

Wat wel een extra motivatie voor Van Aert kan zijn is dat zijn zoontje Georges vandaag vier jaar wordt. "Het zou leuk zijn om te winnen voor hem, maar voor Georges is naar de cross komen ook al een cadeau. Hij is er echt graag bij."

Na Gullegem rijdt Van Aert dus zondag ook in Dendermonde, daarna trekt hij op stage met Visma-Lease a Bike naar Spanje. Op 19 januari staat Van Aert dan aan de start in Benidorm, op 25 januari sluit Van Aert zijn seizoen af in Maasmechelen.