Zijn Wout van Aert en zijn verbazing geloofwaardig? Meningen van Sven Nys en Richard Groenendaal lopen uiteen

Wout van Aert heeft de cross in Gullegem gewonnen, schijnbaar tot zijn eigen verbazing. Achteraf verklaarde Van Aert dat hij het verrassend vindt dat hij de andere crossers de baas kon.

Daar kan toch wel met gefronste wenkbrauwen naar gekeken worden, want dit zijn de tegenstanders die Wout van Aert jaar na jaar over de knie legt in het veldrijden, zonder hen onrecht aan te doen. Het is inderdaad zo dat Van Aert moest herstellen van een ernstige knieblessure na de Vuelta en hij had uitgesproken dat een cross winnen niet één van zijn doelen was.

Maar een Van Aert die enigszins op dreef geraakt, die wint in een cross zonder Van der Poel, toch? Van Aert zweerde bij een betoog dat stelt dat hij verder staat dan verwacht. Blijft de vraag of de publieke opinie meegaat in dat verhaal. "Ik kan hem wel enigszins begrijpen, omdat hij het crossspecifieke lang niet meer deed, maar die mannen hebben dat van nature uit zo onder de knie", reageert Sven Nys bij PlaySports.

Van Aert komt niet uit het niets

Ook Richard Groenendaal zat aan tafel om de cross van analyse te voorzien en die voelde toch minder voor de theorie van Van Aert. De Nederlander herinnert er ons aan niet te vergeten wie Wout van Aert is en wat hij al allemaal bereikt heeft in de sport. "Hij komt niet uit het niets, hé. Hij is ook al enkele keren wereldkampioen veldrijden geworden."

Het is ook gewoon een feit dat maar weinig veldrijders die al een heel seizoen aan het crossen zijn dat kunnen zeggen. Wout van Aert moet dus ook vooral zichzelf niet onderschatten. Misschien doet hij er goed aan om volgende keer in aanloop naar zijn eerste crossen het palmares dat hij reeds bij elkaar reed in het veldrijden nog een keer door te nemen.

Van Aert heeft recht op zijn eigen doelen

Anderzijds heeft hij uiteraard het recht om zijn eigen doelstellingen te stellen. Als Van Aert oprecht aangenaam verrast is door zijn huidig niveau, dan is dat alleen maar mooi voor hem.