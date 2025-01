Belgische wielerwereld opnieuw in rouw: oud-wielrenner André De Maerteleire overleden op 80-jarige leeftijd

We moeten helaas opnieuw afscheid nemen van iemand uit de Belgische wielerwereld. André De Maerteleire is overleden. Dit werd gemeld aan onze redactie.

André De Maerteleire is heengegaan op 80-jarige leeftijd. André werd geboren op 30 maart 1944, toen de Tweede Wereldoorlog nog aan de gang was. André zag het levenslicht in Eke, een deelgemeente van Nazareth, in de provincie Oost-Vlaanderen. Hij kwam dus op deze wereld in onzekere omstandigheden met het oog op de toekomst maar heeft toch een betekenisvol leven kunnen uitbouwen.

Het wielrennen had een belangrijke plek in zijn leven. De wielermicrobe gaf zijn leven dermate vorm dat hij het in de jaren zestig schopte tot wielerprof. Dat deed hij door voor de wielerploegen Leroux-Terrot, Flandria-De Clerck en Flandria - De Clerck - Krueger te rijden. Dit waren Belgische profploegen die hem de kans gaven om in binnen-en buitenland te koersen.

Mooie ereplaatsen van De Maerteleire

Enkele opvallende uitslagen van De Maerteleire waren een vijfde plaats in de Ronde van Brabant, een rit in de Tour du Nord, een etappe in de Vierdaagse van Duinkerke en Izegem Koers, een derde plek in het Circuit d'Avergne en een rit in de Ronde van Zwitserland, een tweede plaats in een rit in de Ronde van Portugal. Stuk voor stuk mooie resultaten.

De klassieker van het hoogste niveau waar De Maerteleire aan meedeed, was de Waalse Pijl. Het was ook een man die als persoon zijn eigen regio trouw bleef. In zijn eigen Nazareth zal dan ook een herdenking voor hem gehouden worden. Deze herdenking zal plaatsvinden op zaterdag 11 januari om 10u30, op de parkbegraafplaats van Nazareth.

De Maerteleire overleden op 3 januari

André De Maerteleire is overleden op vrijdag 3 januari 2025. Onze redactie wenst familie en vrienden veel sterkte.