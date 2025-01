Gedoodverfde opvolgster van Sanne Cant heeft mirakel nodig om BK-droom te redden en moet onder het mes

Wat een domper. Dan ben je de gedoodverfde opvolgster van Sanne Cant en komt het BK eraan dat jouw afspraak met de geschiedenis moet worden. En dan kun je niet met gelijke wapens strijden.

Dat is wat Laura Verdonschot nu overkomt. Sanne Cant pakte vijftien jaar op rij telkens de Belgische titel en werd in al die jaren misschien twee keer echt tot het uiterste gedreven. Beide keren was het Laura Verdonschot die de oppermachtig gewaande Cant bijna op haar knieën kreeg. Eén keer jaren geleden in Oostende en ook op het vorige BK was Verdonschot er dichtbij.

Verdonschot dwong Cant tot een ultieme sprint, maar opnieuw trok de titelverdedigster aan het langste eind. Nu Cant niet meer meedoet aan het BK, zou dit het moment van Verdonschot moeten worden. Alleen wordt haar seizoen geteisterd door blessureproblemen en het verdict is nu gekend. Verdonschot heeft een vernauwde liesslagader.

Operatie noodzakelijk voor Verdonschot

"Vrijdag hebben we het slechte nieuws gekregen", laat Camiel van den Bergh, ploegleider bij De Ceuster Bouwpunt, weten tijdens de tv-uitzending van de Wereldbekermanche in Dendermonde. "De liesslagaders van Laura zitten zo goed als dicht en ze moet worden geopereerd." Een opdoffer van formaat om dit nieuws zo vlak voor het BK te krijgen.

Voor alle duidelijkheid: Verdonschot zal wel van start gaan op het BK veldrijden voor vrouwen. "Laura zal het BK nog rijden voor haar fans en voor de ploeg. We zijn met z'n allen opgelucht dat we weten wat er scheelt, maar voor Laura is dit heel zwaar." Kan dan niet alsnog alles in zijn plooi vallen op die ene dag en kan ze het BK nog winnen?

Kans op BK-winst miniem

"Voor de zege zou alles moeten meezitten, want de verzuring is zo groot door het gebrek aan doorbloeding. Dan kan je jouw kansen niet verdedigen", acht Van den Bergh de mogelijkheid op BK-winst miniem. Gezien de omstandigheden zal Norbert Riberolle op het BK starten als topfavoriete.