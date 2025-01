Goede vriend doet boekje open over stevig feestje met Wout van Aert in Mallorca tijdens de jonge jaren

Weinigen die Wout van Aert al zo goed en zo lang kennen als één van zijn beste vrienden en dat is collega-veldrijder Daan Soete. Die heeft onlangs wel wat uit de biecht geklapt.

Dat doet Daan Soete in de podcast Live Slow Ride Fast. Soete vertelde onder meer hoe Bart Wellens in hun jaren als jonge crosser de grote held was van de twee jongens uit Herentals. Omdat Wellens zo dicht bij hen woonde, konden ze daar wel eens terecht voor sokken of materiaal. Toch is er nog een ander persoon die een cruciale rol gespeeld heeft in hun begeleiding.

Soete heeft het dan over Kris Wouters. "Hij was in onze juniorenperiode ploegleider bij Telenet-Fidea. Als we hem niet gehad hadden, waren ik, Wout van Aert en Quinten Hermans misschien geen prof geworden. Hij hield ons op het rechte pad." Dat was wel nodig. Wij kennen Van Aert als iemand die honderd procent voor zijn vak leeft, maar dat heeft hij ook moeten leren.

Soete looft 'militair' Kris Wouters

Een anekdote over Mallorca maakt dat duidelijk. "We waren als 16-jarigen destijds op jeugdkamp in Mallorca. Als er dan geen militair zoals Wouters aanwezig was, dan kon het wel eens stevig uit de hand lopen. Dat deed het nu ook al. We namen ook wel onze ruimte." Hans van Kasteren, die toen fungeerde als ploegbaas, hielp daar een handje bij.

"Tijdens elke stage mochten we één avond zoveel drinken en feesten als we wilden. Hij betaalde alles. Kris was daar niet zo blij mee, we moesten van hem om twaalf uur naar huis. Wat doe je dan? Dan drink je zoveel mogelijk in twee uur tijd. Ik weet niet of dat nu echt beter was." We hadden Soete en Van Aert zo wel eens graag een keertje bezig gezien.

Anno 2025 zijn het andere tijden

Het is in ieder geval een amusant verhaal om na te vertellen. "Ik ben blij dat ik ook die periode van het wielrennen gekend heb. Tegenwoordig kan je je dat niet meer inbeelden."