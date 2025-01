Nog geen paniek bij Alpecin-Deceuninck voor het WK, maar wat zegt analist over Van der Poel? "Dat zal zo blijven"

Ondanks zijn perfecte score is het geen zorgeloos crossseizoen voor Van der Poel. Het WK komt niet in het gedrang, maken ze zich sterk bij Alpecin-Deceuninck.

Op basis van de verklaringen van Christoph Roodhooft weten we dat Mathieu van der Poel momenteel echt wel veel pijn heeft aan zijn gekneusde rib. Die pijn houdt hem ook weg van de Wereldbekermanche in Dendermonde, nadat hij eerder al twee crossen schrapte van zijn programma. Voor het WK in Liévin wordt nog niet gevreesd.

Het is immers nog een maand tot aan het WK veldrijden. Bovendien is dat zijn hoofddoel van het hele crossseizoen. Als het kan, zal Van der Poel daar wel aan de start staan. Hoe zijn ploeg naar de zaken kijkt, is één ding. De blik van de buitenwereld is natuurlijk nog iets anders. Daarom werd ook Richard Groenendaal naar zijn mening gevraagd bij PlaySports.

Amper één verschil voor Van der Poel dit weekend

Moeten we ons zorgen maken over Van der Poel met het oog op het WK veldrijden? "Ik denk het niet", volgt Groenendaal het relaas van Alpecin-Deceuninck. "Mathieu heeft zijn planning gemaakt en zou tot dit weekend crossen rijden. Daarna zou hij met zijn ploeg op stage gaan." Het enige verschil is dat hij dit weekend niet meedoet in Dendermonde.

"Hij zou dan terug in het veld keren voor de crossen van Maasmechelen en Hoogerheide, die zouden dienen als laatste voorbereiding op het WK. Dat zal zo blijven." Van der Poel zal zich dus aan het uitgestippelde schema houden en kan de komende weken gebruiken om volledig te herstellen. Hopelijk voor de wereldkampioen lukt dat ook.

Perfect bilan moet Van der Poel moed geven

Zijn vijf zeges in vijf wedstrijden bewijzen ook dat hij niet veel crossen nodig heeft om de veldrijder in zich weer naar boven te halen.