Paul Herygers geeft punten aan Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Thibau Nys: de scores zijn gigantisch hoog

Met Dendermonde is een punt gezet achter een druk eindejaarsmenu. Paul Herygers deelt zijn punten na deze drukke periode. Hij is mild, want hij deelt bij momenten gigantisch hoge scores uit.

Mathieu van der Poel krijgt een 10 op 10: logisch als je 5 keer wint. "Hij heeft evenveel keer gewonnen als hij aan de start is gekomen", heeft Herygers bij Sporza goed zijn statistieken bijgehouden. "Dan verdien je het maximum. Zijn prestatie in Zonhoven stak erbovenuit. Hij startte toen vrij ver achteraan en had na 1 minuut cross nog 1 man voor zich uitrijden, die hij dan in de afdaling voorbijreed. Dat was een machtig beeld."

De volgende grote naam die aan bod komt: Wout van Aert. Die krijgt van Herygers warempel ... ook een 10 op 10! Van Aert mag zeker blij zijn met zijn drie crossen, maar een 10 lijkt ons wel heel ruim bedeeld. "Wout heeft nooit gezegd dat hij dit of dat wou. Van Aert wou heel bescheiden 5 crossen afwerken deze winter. Bij 2 van zijn 3 optredens in de eindejaarsperiode was het bingo. Enkel de 1e cross (in Loenhout) won hij niet."

Herygers geeft Van Aert perfecte score

De bescheiden verwachtingen spelen dus in het voordeel van Van Aert. Herygers wil niet te streng zijn, gezien het moois dat Van Aert het veldrijden toch weer gegeven heeft. "Het zou pijn doen aan mijn hart om hem 9,5 in plaats van 10 op 10 te geven." De 'Grote Twee' zijn natuurlijk buiten categorie. Daarnaast is Thibau Nys diegene met de meest prestigieuze trui om zijn armen.

Thibau Nys is immers de Europese kampioen en heeft dit seizoen zeker al enkele knalprestaties geleverd. In de eindejaarsperiode ontbrak toch ietwat de kers op de taart. Desondanks deelt Paul Herygers toch opnieuw een vrij hoge score uit. "We hebben in de eindejaarsperiode flitsen gezien van Nys. Daarom krijgt hij een 8 op 10."

Jonge snaken als Thibau Nys verdienen geduld

Herygers pleit voor geduld met het jonge talent. "Jonge snaken Nys, Verstrynge en Wyseure rijden tegen een generatie met Mathieu van der Poel en Wout van Aert. En toch moeten ze zich daarin een weg banen. Ik zou nog een klein beetje geduld uitoefenen."