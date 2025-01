Sven Nys vindt het helemaal niet moeilijk en voorspelt wat Wout van Aert gaat doen in Dendermonde

Voor Sven Nys is het nu echt zonneklaar. In Dendermonde is Wout van Aert en niemand anders de torenhoog favoriet om de cross te winnen.

Dendermonde werd vooraf reeds gezien als de locatie waar Wout van Aert misschien wel eens zou kunnen triomferen. Hij heeft het nu al een dag eerder gedaan. Dan is het ergens logisch dat de verwachting is dat Van Aert er zondag nog eens een laag bovenop legt. Zeker omdat het een editie kan worden die doet denken aan die uit het seizoen 2021-2022.

Toen won Van Aert al voor het tweede seizoen op rij in Dendermonde. Op een parcours vol modder moest er voornamelijk veel gelopen worden en niemand die dan meer uitblinkt dan Wout van Aert. De als tweede geëindigde Van der Poel stond achteraf te bibberen van de kou: hij had anderhalve minuut aan de broek gekregen van winnaar Van Aert.

Nys tipt Van Aert als winnaar

Een deelname van Van der Poel was aanvankelijk ook voorzien in Dendermonde, maar die ontbreekt vanwege last aan zijn ribben. Aangezien er zondagochtend nog tot de middag regen verwacht wordt, ligt de weg open voor Van Aert om als vanouds te schitteren in het loopwerk. Sven Nys tipt hem bij PlaySports dan ook als winnaar van de Wereldbekermanche.

"Het zal moeilijk worden om Van Aert van de zege te houden", voorspelt Nys. "We hebben hem in het verleden al aan het werk gezien in zo'n omstandigheden. Zeker met de regen die nog voorspeld wordt... Als hij in Gullegem al kon winnen, zou dat in Dendermonde nog iets makkelijker moeten gaan", denkt Nys ook aan een grotere marge in het voordeel van WVA.

Mettepenningen hoopt op sterk Pauwels Sauzen-Cibel Clementines

Jurgen Mettepenningen zal uiterdaard hopen dat zijn ploeg Pauwels Sauzen-Cibel Clementines Van Aert wel weerwerk kan bieden. Mettepenningen is de organisator van de cross in Dendermonde.