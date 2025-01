Wout van Aert warmt zich al op nog voor hij verplaatsing naar Dendermonde maakt en gaat dan Van der Poel achterna

Een nieuwe dag, een nieuwe cross voor Wout van Aert. Deze keer is Dendermonde de plaats van afspraak. Daar hadden ze graag ook Van der Poel erbij gehad, maar prijzen ze zich al gelukkig dat Van Aert op de startlijst staat.

Mathieu van der Poel maakt tegenwoordig niet enkel naam om met zijn sportieve prestaties, maar ook met zijn manier van arriveren op de cross. Dat doet hij geregeld in een bolide om u tegen te zeggen. Onlangs viel in Gavere nog zijn aankomst in een knaloranje Lamborghini op. Aankomen in stijl, noemen ze dat dan. Van der Poel heeft er zeker een handje van weg.

Wout van Aert houdt het meestal iets soberder. maar af en toe mag het ook een tikkeltje meer zijn. In Dendermonde bijvoorbeeld, waar de renner van Visma-Lease a Bike al twee keer op de erelijst staat, hoewel het nog een jonge cross is. We kunnen ons inbeelden dat Dendermonde dus wel een speciaal plekje heeft in zijn hart.

Van Aert warmt thuis op de rollen op

Van Aert heeft alleszins een Porsche uit de garage gehaald om de verplaatsing naar Dendermonde te maken. Ook hij kan arriveren in stijl. Eén ding staat vast: Van Aert was voor zijn trip naar Dendermonde al goed opgewarmd. Op Strava onthulde hij dat hij deze ochtend al op de rollen gereden heeft op het virtuele platform ROUVY.

Van Aert zet dat platform zo een keertje in de kijker. In de virtuele wereld vertoefde hij op Spaanse bodem en reed hij van Muro naar Mallorca. Goed om 20,66 kilometer af te leggen in 35 minuten. Het was dus kwestie om even los te rijden. Van Aert schreef er zelf ook bij dat hij dit als een opwarming zag voor de cyclocross,, als dat zo nog omschreven kan worden gezien de massale regenval.

Loopvermogen Van Aert kan verschil maken

Wout van Aert zal zich in dat geploeter in de modder naar hartelust kunnen uitleven. Zijn loopvermogen zou wel eens het verschil kunnen maken.