Zo kennen we hem! Wout van Aert maakt er geweldig weekend van met ware demonstratie in Dendermondse modder

Na de overwinning in Gullegem lag een geweldig succesvol weekend voor Wout van Aert in de lijn van de verwachtingen. Hij heeft die verwachtingen ook helemaal waargemaakt in Dendermonde.

Iedereen keek naar Van Aert. Niet enkel omdat het modderfestival in Dendermonde hem moest liggen maar ook omdat hij in zijn vorige twee crossen goed uit de startblokken was geschoten. Deze keer was het een ander verhaal: Van Aert draaide als 28ste het veld in, maar maakte wel snel werk van een inhaalrace. Hij volgde ook een tijdje in het wiel van Thibau Nys, tot die laatste lek reed.

Lekke banden: het zou een wederkerend thema worden in Dendermonde. Toon Aerts en Pim Ronhaar hadden er geen last van: zij behoorden tot de betere starters. Verstrynge voelde zich ook in zijn sas en ook Van Aert meldde zich verbluffend snel weer vooraan. Zo was er sprake van een leiderskwartet. Van Aert was al vroeg helemaal onder stoom gekomen.

Verstrynge bood als jonge snaak dapper het meeste weerwerk, maar ook dat kon niet blijven duren. Die afwisseling van ploeteren en lopen is nu eenmaal op het lijf van Wout van Aert geschreven. Het was wel heel knap van Verstrynge om alleen op die tweede plaats te blijven rijden.

Voor Van Aert was het nog het meeste schrikken bij een schuiver maar gelukkig maakte hij een zachte landing. Op twee ronden van het einde lag hij al meer dan een minuut voorop. Aerts kon op zijn beurt even voor afscheiding zorgen in de strijd om plek 3 maar Wyseure kon er toch weer naartoe en zelfs Vanthourenhout was nog niet uitgeteld voor het podium.

Wyseure kon in de volgende ronde een kloof slaan van 20 seconden op Aerts, die ook een terugkeer van Vanthourenhout moest dulden. Het podium lag zo dan toch volledig vast. Winnaar Wout van Aert was veruit de sterkste. Bij Crelan-Corendon zullen ze ook zeker tevreden zijn met de mooie tweede en derde plaats van Verstrynge en Wyseure.