'De weg naar de Ronde en Parijs-Roubaix: dit wordt het programma van Wout van Aert'

Wout van Aert vertrekt deze week naar Spanje om zijn seizoen op de weg voor te bereiden. Dat programma op de weg krijgt ook steeds meer vorm.

Met Benidorm (19 januari) en Maasmechelen (25 januari) rijdt Wout van Aert dit seizoen nog twee crossen. Het WK laat hij net als het BK aan zich voorbij gaan, Van Aert focust zich vooral op het nieuwe seizoen op de weg.

Officieel nieuws is daarover nog niet, Visma-Lease a Bike zal daar pas op 14 januari bevestiging over geven. Toch is er al het een en het ander uitgelekt over het programma in het voorjaar van Wout van Aert.

Volgens HLN trapt Van Aert zijn seizoen af op 17 februari in de Clasica Jaen. Van Aert reed de Spaanse versie van de Strade Bianche vorig jaar ook, maar reed op de eerste gravelstrook lek. Hij kwam uiteindelijk als allerlaatste binnen.

Giro én Tour voor Van Aert?

Net als vorig jaar zou Van Aert ook aan de start komen in de Ronde van de Algarve (19 tot 23 februari). Daarna komt Van Aert aan de start in de Omloop Het Nieuwsblad (1 maart), om daarna op stage te vertrekken.

De Strade Bianche (08/03) en Milaan-Sanremo (22/03) laat Van Aert aan zich voorbij gaan. De E3 Saxo Classic (23/03), Dwars door Vlaanderen (02/04), Ronde van Vlaanderen (06/04), Parijs-Roubaix (13/04) en Amstel Gold Race (21/04) rijdt Van Aert wel.

Met een jaar vertraging zou Van Aert zich ook wagen aan de dubbel Giro-Tour. In de Giro (9 mei tot 1 juni) zou Van Aert debuteren, de Tour (5 juli tot 27 juli) zou Van Aert voor de zevende keer op rij rijden.