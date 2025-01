Mathieu van der Poel is er klaar mee: "Stoor ik me gigantisch aan"

Over zaken buiten de koers praat Mathieu van der Poel niet vaak. De wereldkampioen veldrijden en gravel verrast dan ook met zijn wens voor 2025.

Voor Mathieu van der Poel was 2024 een fantastisch jaar met zeges in de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Hij werd ook derde in Luik-Bastenaken-Luik en op het WK en werd wereldkampioen gravel.

Maar er moet Van der Poel wel iets van hart, dat niet alleen met koers te maken heeft. "Ik stoor me gigantisch aan de bekrompenheid van de mensen. Niet enkel in de sport, maar ook op andere vlakken", zegt Van der Poel bij Sporza.

Van der Poel wil meer positiviteit

Van der Poel doelt voornamelijk op de kritiek waarmee mensen elkaar constant bestoken. Hij vindt dat er tegenwoordig nog zo weinig mag en daar heeft Van der Poel het moeilijk mee. Niemand lijkt elkaar nog niets te gunnen.

Dat vindt Van der Poel jammer en hij heeft dan ook een duidelijke wens voor 2025. "Hopelijk kunnen we dit jaar met z'n allen iets positiever zijn", besluit de wereldkampioen veldrijden nog.

Van der Poel pakt op zijn sociale media soms uit met luxe zoals zijn Lamborghini's waarmee hij naar de cross komt of een vakantie met alles erop en eraan in Dubai. Of Van der Poel daarop doelt, is niet duidelijk.