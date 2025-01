Terecht of niet? Bart Wellens velt oordeel over forfait Mathieu van der Poel voor drie crossen

Drie keer geen wereldkampioen Mathieu van der Poel aan de start vorige week. Door een ribblessure gaf hij forfait voor Baal, Koksijde en Dendermonde.

Mathieu van der Poel zal dit seizoen geen elf crossen rijden, maar maximaal acht. De wereldkampioen kampt sinds een valpartij tegen een paaltje in Loenhout op 27 december met pijnlijke ribben. En hij wil geen onnodige risico's nemen.

Van der Poel haakte dus af voor Baal, Koksijde en Dendermonde waardoor hij pas op 25 januari in Maasmechelen opnieuw in het veld te zien zal zijn. Tot die tijd zal Van der Poel in Spanje trainen op de weg.

Keuze Van der Poel begrijpelijk voor Wellens

Bart Wellens begrijpt de keuze van Van der Poel maar al te goed. "Voor Mathieu telt maar één ding en dat is het voorjaar, van de Omloop het Nieuwsblad tot en met Roubaix. Dat is honderd keer belangrijker dan de cross", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Met een eerdere terugkeer naar Spanje probeert Van der Poel ook het slechte weer te ontlopen, zoals wel veel crossers dat doen. Over de deelname van Van der Poel aan het WK veldrijden op 2 februari in Liévin maakt Wellens zich geen zorgen.

Dat is ook het geval voor de crossen in Maasmechelen en Hoogerheide die Van der Poel een week voor het WK zal rijden. "Maasmechelen is geen te moeilijk parcours, in Hoogerheide rijdt hij blindelings rond."