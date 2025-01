Thibau Nys met kopzorgen naar het BK? Fysiek probleem speelt hem weer parten

Thibau Nys kende een week voor het Belgisch kampioenschap in Heusden-Zolder opnieuw pech. En hij had ook opnieuw last van een fysiek probleem.

Het zat Europees kampioen Thibau Nys niet mee in Dendermonde. Hij reed al vroeg lek en moest dus lang achtervolgen. In de slotfase viel Nys ook nog in het modderbad, hij kwam uiteindelijk als achtste op drie minuten van Van Aert over de streep.

Al was dat voor Nys niet zijn grootste zorg. "Mijn rug was gewoon heel zwak op de loopstukken. Geen zorgen voor het Belgische kampioenschap, maar ik moet dat wel in het oog houden", zei hij bij In de Leiderstrui.

"Ik moet ervoor zorgen dat het in orde blijft." Zondag wordt op een snel parcours in Heusden-Zolder om de Belgische titel gestreden. Samen met onder meer Sweeck en Vandeputte is Nys een van de topfavorieten.

Nys na het BK naar Spanje

Op het Europees kampioenschap toonde Nys al dat hij het kan afmaken op een snel parcours, toen hield hij de Spanjaard Felipe Orts en Eli Iserbyt af. Na het Belgisch kampioenschap vertrekt Nys weer naar Spanje.

Daar zal Nys de laatste hand leggen aan zijn voorbereiding op het WK veldrijden in Liévin op 2 februari. Op 19 januari komt Nys ook aan de start van de Wereldbeker in Benidorm, die hij tijdens zijn stage meepikt.