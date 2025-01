Toon Aerts maakt zich weinig illusies over het BK veldrijden: "Volledig terecht"

Toon Aerts viel als vierde net naast het podium in Dendermonde. Voor het Belgisch kampioenschap van zondag maakt Aerts zich weinig illusies.

Met een vierde plaats in Dendermonde deed Toon Aerts het opnieuw goed, voor de vierde keer op rij eindigde hij in de top vier. Toch was hij niet helemaal tevreden, want een zwaar parcours zoals Dendermonde moet hem normaal op het lijf geschreven zijn.

"Het ziek zijn, heeft me toch wat van mijn conditie gekost", zei Aerts bij HLN. Eind december werd Aerts wat ziek, waardoor hij niet aan de start kwam in Mol. Aan zijn conditie wil Aerts deze week nog werken.

Aerts geen favoriet voor het BK veldrijden

Dat doet hij in Spanje, als voorbereiding op het Belgisch kampioenschap van zondag in Heusden-Zolder. De naam van Aerts wordt echter niet genoemd als een van de favorieten voor de Belgische driekleur.

"Terecht. Ik heb dit seizoen nog geen enkele cross gewonnen en stond in Zolder nog nooit op het podium. Geen geweldige statistiek." Aerts ziet vooral Laurens Sweeck als de grote favoriet voor de Belgische driekleur.

Sweeck reed in Loenhout een gat dicht op Van der Poel en in Diegem troefde hij Nys af in de slotronde. "Ook Zolder is gemaakt voor een fenomenale slotronde." Aerts ziet zichzelf eerder bij degenen die zullen strijden om brons.