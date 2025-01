Grote Wout van Aert-show wekt dubbel gevoel op: "Had evengoed Roger De Vlaeminck of Mathieu van der Poel kunnen zijn"

Het is wel degelijk Wout van Aert die er een grote show heeft van gemaakt en niet Mathieu van der Poel of Roger De Vlaeminck. Het is wel een feit dat de renners nog moeilijk te herkennen waren in Dendermonde.

Thijs Zonneveld heeft er een column over geschreven in het Algemeen Dagblad. "Geen idee wie er won. Iemand met een bruine helm, een bruine fiets, een bruin shirt, een bruine broek en bruine sokken." De gele outfit van Visma-Lease a Bike was er inderdaad aan voor de moeite. Die moest stevig gewassen worden, net als de tenue van alle andere renners.

"Volgens de computer op de finishlijn was het Wout van Aert, maar het had meer weg van een ork uit Lord of the Rings", zegt Zonneveld over de winnaar van de Wereldbekermanche in Dendermonde. "En het had evengoed Roger De Vlaeminck of Mathieu van der Poel - stiekem tóch aan de start - kunnen zijn." Neen, die waren het zeker niet.

Zonneveld vindt moddercross niet spannend

In zo'n modderpartij is het weinigen gegeven om ook maar in de buurt van Wout van Aert te blijven. Dat hoeft niet enkel positief te zijn. "Het is niet spannend, zo’n moddercross", stelt Zonneveld vast. "Met fietsen heeft het eigenlijk ook weinig te maken; het is waarschijnlijk sneller om je fiets op je rug te binden en een uur lang te gaan rennen."

Je zou kunnen vermoeden dat de Nederlander helemaal geen fan is van het modderspektakel, maar dat is ook niet waar. "Toch kan ik ernaar blijven kijken. Het is oer, zo’n moddercross. Terug naar heel lang geleden, in een tijdperk zonder elektrisch schakelen en zonder aerodynamische skinsuits." Zonneveld voelt zich teruggeslagen in de tijd.

Van Aert heeft graag meer van dit

Voor Wout van Aert mogen er ongetwijfeld zo nog wat meer crossen tussen zitten waarin het moeilijk is om de renners uit elkaar te houden.