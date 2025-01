Niels Albert is zeker van zijn stuk: "Er is één uitgesproken favoriet voor het BK"

In Heusden-Zolder wordt zondag om de Belgische titel veldrijden gestreden. Niels Albert ziet bij afwezigheid van Wout van Aert maar één topfavoriet.

Het Belgisch kampioenschap veldrijden belooft een open en spannende strijd te worden. Op het snelle parcours in Heusden-Zolder zal het moeilijk worden om verschillen, de voorbije twee jaar zat er minder dan tien seconden tussen de eerste en de tweede.

Met Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Thibau Nys, Toon Aerts, Joran Wyseure, Emiel Verstrynge en Niels Vandeputte zijn er zo'n acht kandidaten die zondag de Belgische driekleur kunnen pakken.

Albert ziet Nys als topfavoriet op het BK

"Maar voor mij is er toch één uitgesproken favoriet: Thibau Nys", zegt Niels Albert bij HLN. Heusden-Zolder is een technisch parcours met veel draaien en keren in het bos, maar lastig is het niet. Het zal niet ploeteren worden zoals in Gullegem en Dendermonde.

Er kan in Heusden-Zolder perfect in de wielen worden gekropen. "Dat schept kansen voor Nys jr. Rij hem er daar maar eens af!", stelt Albert nog. En door de afwezigheid van Wout van Aert kan het ook wel eens stilvallen.

Allemaal in het voordeel van Thibau Nys, ook al zal hij onderweg misschien niet de beste zijn. "Als je hem meeneemt naar die lange laatste rechte lijn, heb je ‘t gegarandeerd aan je fles." De aankomst loopt ook lichtjes bergop, waarin Nys op de weg een van de beste ter wereld is.