Tom Boonen scherp over Evenepoel: "Dat is zijn probleem, hij moet daar tegen kunnen"

Tom Boonen zit nooit om een leuke uitspraak of quote verlegen. In een uitgebreide podcast is hij geen enkel verhaal uit de weg gegaan. En daarbij hoorden toch ook een aantal pittige uitspraken.

Tom Boonen heeft het in zijn carrière soms moeilijk gehad. Zeker wanneer er door concurrenten eigenlijk een beetje tegen hem werd gekoerst. Een van de meest opmerkelijke verhalen was dat van Filippo 'Pippo' Pozzato. Kloterij van Pozzato Zeker tijdens de Ronde van Vlaanderen in 2009 werd Boonen zowat geschaduwd door Pozzato. Stijn Devolder won uiteindelijk die editie, terwijl Pozzato vijfde werd en Boonen twintigste in een groep die collectief op een minuut eindigde. Al had Boonen zelf zeker kunnen winnen - en misschien Pozzato ook wel. "Hij heeft mij die dag enorm gekloot", aldus Boonen daarover nu in Stamcafé Koers. En dat maakte hem toen kwaad, al begreep hij achteraf ook wel waarom de renner van Katusha het deed. Zaken van zich afzetten Zo'n zaken van je afzetten, dat is iets wat moet als renner. “Dat is bij Remco trouwens soms het probleem. Remco kan dat moeilijk van zich afzetten. Ze rijden echt niet tegen hem, maar hij moet wel verliezen als de andere wil winnen." "Zo'n zaken moet je van elkaar kunnen onderscheiden. De wedstrijd is de wedstrijd, daarna is dat ook weer over en sluiten. Het is koers, je moet dat kunnen relativeren en daar tegen kunnen."