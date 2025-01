Wout van Aert gaat in bijzijn van Jan Bakelants letterlijk nog veel dieper dan in Dendermonde: "Weet niet of dit slim is"

Wout van Aert heeft vaak wel zin in een grappig moment, zeker als hij met Jan Bakelants op stap is. Of dat nu slim is of niet.

In Dendermonde was het uur lang voor Van Aert ploeteren door de modder en zullen zijn voeten ook wel nat geworden zijn. Misschien is hij hier en daar ook een diepe plas water tegengekomen. Het is niet alleen tijdens de cross dat hij zulke omstandigheden tegenkomt of opzoekt. Dat blijkt uit één van de filmpjes op zijn Instagram Stories.

Wout van Aert vertrekt vandaag op stage naar Spanje, maar heeft van één van zijn laatste dagen in België blijkbaar toch ook gebruik gemaakt om in het groen te gaan rijden. Door de regenval in ons landje was het nog altijd mogelijk om een diepe plas aan te treffen. Dat gebeurde ook door Van Aert en zijn 'compagnon de route' Jan Bakelants.

Van Aert feilloos door diepe plas water

Ze hadden die diepe plas perfect kunnen ontwijken, maar dat zou natuurlijk niets zijn voor de pure crosser in Wout van Aert. Op zijn Instagram is te zien hoe Van Aert zich voorbereidt om door die hele diepe plas water te rijden en dat dan ook feilloos doet. "Ik weet niet of dit slim is", zegt Van Aert nochtans terwijl hij aan zijn poging begint.

Jan Bakelants ziet dat alles perfect verloopt. "Voila", zegt hij wanneer zijn goede maat het tot een goed einde brengt. Wel best dat hij het aan de veldrijder onder hen heeft over gelaten om zich door die plas weer een weg te banen en ze zo nadien weer hun weg konden verderzetten. Van Aert is in Dendermonde misschien figuurlijk wel dieper gegaan. Of dat letterlijk ook het geval was, is maar de vraag.

Van Aert trekt nu richting de zon

In elk geval ruilt de renner van Visma-Lease a Bike vanaf nu de regenachtige omstandigheden weer in voor de Spaanse zon.