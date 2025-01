Alaphilippe nam afscheid in mineur van Soudal Quick-Step: "Niet zoals ik wilde"

Na elf jaar rijdt Julian Alaphilippe in 2025 niet meer voor Soudal Quick-Step, maar wel voor het Zwitserse Tudor. Zijn afscheid bij The Wolfpack was er wel een in mineur.

De SUPER 8 Classic op 21 september was de laatste wedstrijd van Julian Alaphilippe in het shirt van Soudal Quick-Step. Daarna reed Alaphilippe nog het WK in Zürich in de Franse kleuren, maar het liep al snel mis.

Alaphilippe viel zwaar en zijn schouder ging daarbij uit de kom, voor de Fransman was het meteen einde verhaal. Hij zette daarna een punt achter zijn seizoen om zich te kunnen focussen op zijn herstel en zijn nieuwe ploeg Tudor.

Geen mooi afscheid voor Alaphilippe bij Soudal Quick-Step

Maar het werd zo wel een afscheid in mineur bij Soudal Quick-Step. "Mijn afscheid is niet verlopen zoals ik het wilde, maar we wisten wel al even dat ik aan mijn laatste koersen bezig was voor de ploeg", zegt Alaphilippe bij Het Nieuwsblad.

Toen hij wist dat hij zou vertrekken bij de ploeg heeft Alaphilippe geprobeerd om zo veel mogelijk te genieten. En Alaphilippe is ook goed vertrokken bij de ploeg, ook met Patrick Lefevere is de relatie nog goed.

"Toen ik besliste om te vertrekken, heb ik hem zelf opgebeld en hadden we een goed gesprek." Lefevere besliste intussen ook om te stoppen als CEO bij de ploeg. Iets wat Alaphilippe niet wist, maar hij is ook niet echt verrast. Hij vindt het een goed moment voor Lefevere om de ploeg los te laten.