De deur is helemaal gesloten voor Evenepoel: Soudal Quick-Step komt met nieuws over Landa

Op 9 januari staat de mediadag van Soudal Quick-Step op het programma, maar toch heeft de ploeg al een tipje van de sluier gelicht. Mikel Landa wordt namelijk de kopman van Soudal Quick-Step in de Giro dit jaar.

Landa staat voor het eerst sinds 2022, toen werd hij derde, aan de start van de Italiaanse grote ronde. De voorbije twee jaar reed telkens de Tour en de Vuelta. "Ik ben erg blij dat ik kan terugkeren naar de Giro", zegt de Spanjaard.

"Die koers heeft een speciaal plekje in mijn hart en heeft me mijn naam als renner helpen maken. Het wordt een uitdaging, maar ik ga voor ritwinst en ik mik op een goed klassement", onthult Landa ook meteen zijn ambities.

In de Giro zal Landa concurrentie krijgen van onder meer Primoz Roglic, Adam Yates, Juan Ayuso en Antonio Tiberi. Of Tadej Pogacar en/of Jonas Vingegaard op 9 mei aan de start staan in Albanië is nog niet duidelijk.

Door de aankondiging van Landa als kopman van Soudal Quick-Step in de Giro lijkt het ook volledig uitgesloten dat Remco Evenepoel aan de start zal staan. Hij ligt nog in de lappenmand na zijn ongeval op training begin december en focust zich op de Tour.

🚨 Here we go 😁@MikelLandaMeana will be at the start of the @giroditalia this year with the goal of fighting for a stage win and a good GC 💪#ElLandismoEstaMasVivoQueNunca pic.twitter.com/z0ziHGYrrB