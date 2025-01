Eli Iserbyt niet aanwezig op verkenning BK, Jurgen Mettepenningen komt met uitleg

Pauwels Sauzen-Cibel Clementines verkende woensdagochtend het parcours van het BK veldrijden in Heusden-Zolder. Opvallende afwezige was uittredend kampioen Eli Iserbyt.

Eli Iserbyt kent niet de ideale voorbereiding op het BK in Heusden-Zolder. Afgelopen zondag werd hij pas elfde in Dendermonde, de cross van zijn ploegmanager Jurgen Mettepenningen. Voor Iserbyt was het ook zijn laatste cross in de Belgische driekleur.

Door de modder en de kou in Dendermonde werd Iserbyt ook nog eens ziek. Daarom was de uittredende Belgische kampioen woensdag niet aanwezig tijdens de verkenning van het parcours, ploegmaat Michael Vanthourenhout was er wel.

BK van Iserbyt niet in gevaar

Toch had ploegmanager Jurgen Mettepenningen ook goed nieuws over Iserbyt. "Hij heeft twee dagen rust genomen en vandaag voor het eerst opnieuw getraind. De signalen zijn positief", zegt Mettepenningen bij Sporza.

"Zijn deelname aan het BK van zondag komt zeker niet in het gedrang", verzekerde Mettepenningen nog. Iserbyt kan zijn titel zondag dus verdedigen, maar de vraag is of hij wel voldoende hersteld zal zijn.

Vorig jaar pakte Iserbyt voor het eerst de Belgische titel bij de profs in Meulebeke, in 2020 pakte hij al eens zilver. In de laatste editie van de cross in Heusden-Zolder eind 2023 werd Iserbyt tweede op acht seconden van Wout van Aert.